Day 1, il racconto da Castel di Sangro: Osimhen-Dries a sorpresa insieme, norme anti-Covid come esempio nazionale

da Castel di Sangro, Antonio Gaito - E' iniziato il ritiro 2020 e Tuttonapoli.net, come sempre, ve lo racconterà in tempo reale giorno dopo giorno. Qui il Napoli svolgerà la preparazione estiva, per poi tornare a Castel Volturno due settimane prima dell'inizio del campionato, mentre dall'anno prossimo sarà la seconda tappa dopo la prima fase di Dimaro. Il gruppo di Gattuso (34 elementi, qui i convocati), è arrivato intorno alle 12.15 allo Sport Village di Castel di Sangro (qui le immagini) tra gli applausi di un centinaio di tifosi ed in due bus visto l'elevato numero di giocatori in rosa.

NORME ANTI-COVID - Un'indicazione bellissima per tutto il calcio italiano. Il ritiro del Napoli può essere infatti un esempio importante a livello nazionale, in vista anche delle modalità di riapertura parziali degli impianti che immaginiamo verranno prese in esame nei prossimi mesi. Allo stadio (da 7mila posti, ridotti a 1000 per il distanziamento) hanno avuto accesso solo i tifosi che hanno ottenuto la prenotazione on line (già tutti sold-out gli allenamenti). Dei 1000 prenotati, circa 500 si sono presentati sulle tribune, dopo aver superato la misurazione della temperatura, sistemati dagli steward con un rigido distanziamento. Il rispetto dei posti è parso evidente, incitando gli azzurri dal proprio sediolino, senza spostarsi o seguire la squadra per foto e quant'altro anche quando gli azzurri per una corsa leggera ha più volte fatto il giro delle tribune.

PRIMO ALLENAMENTO - Dopo una leggera attivazione, Rino Gattuso è subito passato al lavoro col pallone con partitelle a pressione e chiaramente uscita difensiva per la squadra attaccata. Tre squadre a rotazione, per coinvolgere tutti i giocatori a disposizione. Quasi due ore di seduta, un di gran lunga più lunga rispetto al periodo di Ancelotti (e non è mancata una punzecchiatura di ADL a Kiss Kiss sul passato definito di "semiriposo"). La particolarità riguarda anche l'aspetto tattico: presto per fare valutazioni, ma nelle tre partitelle su trequarticampo che ha disputato ogni squadra, nei bianchi hanno fatto coppia fissa Osimhen e Mertens. Per essere precisi il belga ha agito alle spalle del bomber nigeriano. Più in un 4-4-2 che in un 4-2-3-1. Un indizio, per ora, da approfondire nei prossimi giorni. Magari con le cessioni che ridurranno il gruppo, portando via i giocatori aggregati e quelli in esubero, favorendo anche il lavoro di Gattuso che per ora gestisce 34 elementi. In questo senso, indicazioni arriveranno domani dalla conferenza stampa di ADL e Gattuso che potrete seguire live su Tuttonapoli.net