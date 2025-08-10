De Bruyne-show, i quotidiani lo esaltano: "Bellezza già ora, con mezza partita nelle gambe"

Il Napoli vince la quinta amichevole del suo pre-campionato, la terza nel secondo ritiro di Castel di Sangro. Al Teofilo Patini la formazione di Antonio Conte si impone col risultato di 3-2 contro il Girona e il grande protagonista della serata è senza dubbio Kevin De Bruyne, autore di una doppietta (i suoi primi gol italiani) e di un assist per Giovanni Di Lorenzo. I quotidiani oggi esaltano la prova del fuoriclasse belga, a cominciare dal Corriere dello Sport:

"KDB space center: un gol, poi un altro, due razzi. Se il calcio d'agosto è indicativo per evidenziare ciò che non funziona a due settimane dall'inizio del campionato, allora deve esserlo anche per raccontare le cose belle. E De Bruyne è una bellezza già ora, con mezza partite nelle gambe ma una classe intramontabile nel sangue: alle 19. 15 di un sabato italiano la prima rete con il Napoli con un bolide di destro su assist di Lukaku, dinamico e in crescita; poi, otto minuti più tardi, bis con un siluro di sinistro in area, risolvendo il caos seminato da Neres senza pensarci".