Demme, i tre aspetti che lo rendono il rinforzo perfetto

Il mercato del Napoli si muove in maniera considerevole. Dopo aver avviato la trattativa per Stan Lobotka, per il quale ci si sta avviando verso una risoluzione positiva dopo settimane di lavoro, nelle ultime ore è balzato sul banco anche il nome di Diego Demme: il centrocampista del Lipsia pare sia pronto a vestire l'azzurro, tanto che già domani sarebbero in programma le visite mediche.

L'UOMO GIUSTO - Qualcuno ha storto il naso quando ha letto la carta d'identità di Demme: 29 anni da compiere il prossimo novembre, non un giovane in erba insomma. Eppure, proprio questa potrebbe essere una caratteristica più che adatta al momento del Napoli: in casa azzurra servono giocatori di esperienza, pronti ad entrare subito nei meccanismi di Gattuso, senza troppi fronzoli. Non giovani di belle speranze da poter crescere, non è questo il momento. Il mercato di gennaio, definito non a caso di 'riparazione', è la finestra adatta per consentire ai club di mettere le mani su giocatori esperti e pronti all'uso.

ZERO TITULI - Ed il palmares? La bacheca del centrocampista tedesco è praticamente vuota: nessuno trofeo di club e la sola Confederations Cup conquistata nel 2017 con la Germania. Ed anche subito qualcuno ha puntato il dito, dimenticando (frettolosamente) la recente esperienza con Carlo Ancelotti, pluridecorato eppure andato via con la coda tra le critiche aspre di tifosi ed addetti ai lavori. In un momento come questo, per il Napoli la necessità è avere giocatori che hanno fame e voglia di emergere, e - nel caso di Demme già c'è - la voglia di vestire la maglia azzurra, dopo il disamore generale legato all'ammutinamento ed altri fattori emersi nell'ultimo anno.

MOTIVAZIONI - La chiave che ha reso possibile ma soprattutto veloce l'approdo del tedesco in azzurro è senza dubbio l'aspetto motivazionale: il centrocampista del Lipsia ha Napoli stampata nel cuore (si chiama Diego in onore di Maradona), e proprio la voglia d'azzurro lo ha spinto all'ombra del Vesuvio in maniera considerevole. Piedi buoni e pronto all'uso, quello che serviva in casa Napoli.