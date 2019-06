Di Lorenzo ha firmato: ha lasciato l'Hotel Vesuvio con un "Forza Napoli" e si attende l'ufficialità

Giovanni Di Lorenzo è un nuovo giocatore del Napoli. Il terzino classe '93, rivelazione dell'ultimo campionato, dopo aver sostenuto le visite mediche ieri a Roma si è recato a Napoli e da pochi minuti ha lasciato l'hotel Vesuvio dove ha firmato il contratto col club partenopeo. Presente anche il suo entourage, che gestisce anche Veretout (oltre a Hysaj, Mario Rui, Grassi) e quindi potrebbero esserci stati ulteriori contatti. Il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni, se non il classico "Forza Napoli" di rito. Si attende l'annuncio del club partenopeo, probabile il tweet di De Laurentiis, a Capri per la festa (anticipata) di compleanno di Ancelotti.