Di Lorenzo in conferenza: "Meret? Eccezionale, dubbi solo esterni. Conte incavolato? Sì..."

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in trasferta sul Genoa per 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dopo il primo tempo, Conte ci ha detto che l’avete fatto arrabbiare… Che è successo?

“Si. Abbiano fatto veramente un bel primo tempo, dove potevamo andare anche a riposo con più gol per quello che abbiamo creato e messo in vampo. Nel secondo tempo siamo stati noi a rimettere in partita il Genoa, hanno fatto gol dopo cinque-sei minuti e poi hanno dato una pressione importante. Ci hanno messo un po’ in difficoltà. Sicuramente un primo tempo fatto bene, una ripresa dove dovevamo gestire meglio il vantaggio e la palla anche”.

Vittoria che vi ripropone in testa: è il segnale di una squadra che si è subito ritrovata dopo le due sconfitte con la Lazio?

“Avevo detto anche dopo l’Udinese che in un campionato ci sono partite dove perdi e dove cadi, l’importante è come reagisci a queste sconfitte. Noi abbiamo reagito bene, abbiamo fatto due vittorie consecutive in trasferta che sono importanti. Anche oggi venire qua contro una squadra che doveva far punti davanti al proprio pubblico, e fare quel primo tempo con quell’approccio, è stato importante. Poi ci sono anche gli avversari: nella ripresa potevamo gestire meglio e il mister sicuramente ce l’ha detto. Analizzeremo con lui quello che possiamo fare di più. Ci portiamo a casa questi tre punti che sono importanti per noi e per il nostro percorso”.

Oggi 250 presenze per te, puoi festeggiare col Napoli al comando…

“È una vittoria importante anche per questo traguardo delle 250 partite, sono sicuramente tante in poco più di cinque anni. Sono veramente tante partite. Festeggiarle con una vittoria è importante, e poi sotto Natale… Passeremo un Natale più tranquilli e sereni dopo questa vittoria e comunque faccio tantissimi auguri a tutti i tifosi del Napoli”.

Conte alla fine era più incavolato o contento?

“Il mister ci ha detto che non possiamo entrare così nel secondo tempo. Sono tre punti importanti dove abbiamo avuto un po’ due facce: primo tempo veramente ben, ripresa non al nostro livello. Nei prossimi giorni col mister analizzeremo per bene la partita, ma ci portiamo a casa questa vittoria. Siamo sicuramente contenti”.

Meret ha salvato il risultato nel secondo tempo, nel passato qualche polemica l’ha visto coinvolto…

“Noi all’interno del gruppo squadra non abbiamo mai messo in dubbio le qualità di Alex, forse sono cose che vengono dall’esterno. Ma noi abbiamo e abbiamo sempre avuto fiducia in lui, è un portiere eccezionale e si merita queste soddisfazioni. Oggi ha fatto quattro-cinque interventi veramente importanti, quindi ce lo godiamo. Ripeto, è un grandissimo portiere e sta dimostrando tutte le sue qualità. Siamo contenti di questa sua prestazione”.