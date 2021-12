Elmas a Sky: "Spalletti ci ha detto che siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato"

Al termine di Napoli-Leicester, Eljif Elmas, autore della doppietta decisiva, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una notte importante per noi perché ci siamo qualificati. Sono contento per i due gol, ma di più per la squadra che va avanti. Abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e di essere tutti pronti per giocare".

Affronterai l’Italia con la tua Macedonia, come finirà? “Vediamo non lo so ancora, sarà una partita difficile per l’Italia e per noi, speriamo che finisca bene per tutti anche se non è possibile (ride, ndr.)".

Spalletti felicissimo a fine match, cosa vi ha detto prima della gara? “Ha detto tante cose, che siamo una squadra forte e che lo dobbiamo dimostrare sul campo e oggi lo abbiamo fatto. Ci siamo qualificati per il prossimo turno”.

Sei cresciuto tanto, quanto devi a Spalletti? Dove ti trovi meglio? “Dove mi mette il mister provo a fare il meglio dovunque. Speriamo che faccio ancora meglio, ma anche io so dove mi trovo meglio a giocare”.