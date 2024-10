Foto Furto auto, Politano: “Problema non solo di Napoli, ma vorrei riavere una cosa..."

Matteo Politano ha subito il furto della sua auto, una Smart.

Matteo Politano ha subito il furto della sua auto, una Smart. L'evento è accaduto nella nottata di ieri, 9 ottobre. Si tratta del terzo raid nei confronti di un giocatore del Napoli dopo David Neres e Juan Jesus. Il calciatore azzurro, dopo l’accaduto, ha scritto alcune considerazioni su Instagram e lanciato anche un appello:

"L'accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c'era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c'è più..per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo”.