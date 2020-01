Gattuso ed i 120 scatti di Lozano

Nella scorsa estate il Napoli ha fatto l'acquisto più importante della propria storia, prendendo dal Psv Hirving Lozano. Dal suo arrivo in azzurro, però, il messicano non ha inciso come ci si aspettava - complici le difficoltà dell'intera squadra ed un ruolo non suo - finendo spesso sotto la luce dei riflettori per prove non sufficienti.

PROBLEMA DI PREPARAZIONE - Nella conferenza stampa pre-Inter, il tecnico Gennaro Gattuso ha parlato del "Chucky" svelando di aver modificato il modo di lavorare a livello fisico del messicano, come quello di tutta la squadra: "L'ho visto molto bene, abbiamo cambiato anche modo di lavorare fisicamente", parole che fanno capire che Lozano ha bisogno anche di una preparazione fisica diversa.

20 SCATTI CHE DEVONO DIVENTARE 120 - Il tecnico calabrese ha commentato anche la gestione fisica che deve avere Lozano nelle gare: "Negli ultimi due anni ha giocato esterno nel 4-3-3, non deve fare 20-30 scatti e poi non averne più, ma 100-120 scatti come faceva prima al Psv. Dobbiamo farlo esprimere come faceva prima". L'azzurro, come evidenziano le parole di Gattuso, deve gestire i momenti della gara - ed in questo senso da prima punta era sicuramente più difficile - tornando a essere quel calciatore di cui si erano ammirate le doti nel Psv. Da esterno d'attaco.