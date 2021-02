Gattuso su Ghoulam: "Ha messo grandissima qualità, se gioca così può darci grande mano"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo l'inutile vittoria contro il Granada e l'eliminazione dall'Europa League è intervenuto a Sky Sport. Tra i vari temi trattati dal mister azzurro, anche un passaggio su Faouzi Ghoulam, entrato nel secondo tempo e autore di una buona prova.

Ghoulam può essere un rinforzo per questo finale di stagione? "Se gioca in questo modo... Oggi ha messo grandissima qualità, grande impegno. Può darci una mano. In questo momento abbiamo bisogno di tutti. Noi siamo una squadra che segna molto coi subentrati perché la rosa è importante. Ora ce ne mancano tanti, speriamo di averli tutti a disposizione quanto prima". Qui l'intervista completa.