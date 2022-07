Cdm - Il vento del nord: Giuntoli lavora per due norvegesi ed uno svedese

Sul mercato del club di De Laurentiis soffia un vento del Nord (Europa), scrive il Corriere del Mezzogiorno, raccontando dell’atmosfera scandinava

Sul mercato del club di De Laurentiis soffia un vento del Nord (Europa), scrive il Corriere del Mezzogiorno, raccontando dell’atmosfera scandinava: "Per il norvegese Ostigard la trattativa con il Brighton è in fase avanzata; la sensazione è che nell’arco di qualche settimana si raggiungerà l’accordo.

A centrocampo lo svedese Svanberg del Bologna ha le caratteristiche giuste per rimpiazzare un’eventuale cessione sia di Demme che di Fabian Ruiz, uno dei nodi più complessi in casa Napoli considerando il contratto in scadenza a giugno 2023. Solbakken (altro norvegese) del Bodo Glimt è tra le prime scelte del Napoli sul lato destro dell’attacco se partisse Politano, la Roma è in vantaggio ma non è ancora chiusa. L’esterno offensivo norvegese ha il contratto in scadenza il 31 dicembre, serve un indennizzo di 2,5 milioni di euro per liberarlo in questa sessione".