Gazzetta - Bakayoko, febbre alta: è in isolamento ma non è positivo

Tiémoué Bakayoko dopo il leggero malessere avvertito stamattina si trova in questo momento in isolamento domiciliare. Secondo quanto riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Napoli avrebbe febbre alta, ma non si tratterebbe di Coronavirus, siccome l'ultimo tampone al quale si è sottoposto è risultato negativo.