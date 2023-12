Gazzetta - Osimhen rinnova! Indizio su accordo: c'era una terza persona con ADL e Calenda

Rinnovo di contratto ad un passo per Victor Osimhen con il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rinnovo di contratto ad un passo per Victor Osimhen con il Napoli. I dettagli li svela oggi in edicola La Gazzetta dello Sport: "La telenovela rinnovo sembra giunta davvero all’ultima puntata, quella più lunga, più attesa, più desiderata da tutto il popolo napoletano. Ieri, nel cuore di Napoli, è andato in scena l’ennesimo confronto tra il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, l’agente dell’attaccante nigeriano che da questa estate lavora senza sosta per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti.

È stata dura arrivare a dama, ma mai come adesso manca davvero pochissimo e la presenza all’appuntamento di Andrea Chiavelli, amministratore delegato azzurro ma soprattutto ministro dell’economia e uomo dei contratti, è il segnale definitivo che ci troviamo all’imbocco del rettilineo finale. Osimhen è pronto ad allungare di una stagione il suo attuale accordo (scadenza 2025) e a mettere la firma su un triennale da 10 milioni netti all’anno su cui sarà presente anche una clausola rescissoria da 130 milioni".