Rai - Danilo al Napoli, tutto definito dal 1° luglio: ora pressing per averlo gratis a gennaio

vedi letture

Il Napoli ormai ha in pugno Danilo. Secondo quanto svelato dall'esperto di mercato Ciro Venerato al sito di Rai Sport, il difensore brasiliano ha un accordo definitivo col Napoli e da luglio prossimo sarà un tesserato del Calcio Napoli. Intesa praticamente definita tra l'entourage del brasiliano e la dirigenza del club partenopeo, superando anche la concorrenza araba e del Milan.

Ora spetta alla Juventus anticipare o meno la cessione del difensore già nel mercato di gennaio visto che è un separato in casa e non verrà neppure convocato per la Supercoppa italiana. Il Napoli però non intende versare un indennizzo per un giocatore già ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione e toccherà a questo punto all'entourage di Danilo spingere per provare ad anticipare l'arrivo in riva al Golfo già a gennaio. In ogni caso però Danilo sarà del Napoli.