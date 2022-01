Sky - Fabian out con la Juve: lo spagnolo ha ancora fastidi dopo l’infortunio

Brutte notizie per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno di un altro giocatore contro la Juventus. Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz dovrebbe dare forfait contro i bianconeri perchè accusa ancora dei fastidi dopo l’infortunio. Ricordiamo che l’andaluso uscì anzitempo durante la gara con il Sassuolo per via di un risentimento alla coscia destra.