Sky - Gattuso non dirige l'allenamento, per il tecnico malanno di stagione

Gli azzurri sono partiti per la trasferta di Reggio contro il Sassuolo, l'inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, ha riferito le ultime in casa Napoli: "Gattuso non ha diretto l’allenamento per un attacco influenzale, era un malanno di stagione. I tamponi sono tutti negativi e la squadra è partita regolarmente per Reggio Emilia alla caccia di un risultato positivo. Presto sarà recuperato anche Osimhen, ma serve un po’ di pazienza”.