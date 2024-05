Sky - Manna-Conte definiscono l’affare, ma frenata Gasp-Atalanta inciderà?

Oggi si sono fatti passi importanti tra Conte e il Napoli, ma quando Manna troverà l'intesa il tutto andrà sottoposto ad ADL

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi si sono fatti passi importanti nella trattativa tra Antonio Conte e il Napoli. Come riferito da Sky Sport, non c'è ancora l'accordo definitivo ma è molto vicina l'intesa sull'aspetto economico, dopo la prima proposta di due settimane fa rifiutata dal tecnico leccese. Inoltre le parti hanno anche iniziato a discutere degli aspetti tecnici e di organico.

Ci vorranno però ancora dei giorni. Quando il direttore sportivo Giovanni Manna troverà l'intesa definitiva con Conte, il tutto andrà sottoposto al presidente Aurelio De Laurentiis, che prenderà la decisione finale (al momento è in vacanza). Non va considerata abbandonata la pista Gian Piero Gasperini: c'è stata una frenata con l'Atalanta per il rinnovo. De Laurentiis non tornerà su di lui in maniera prioritaria, ma è un aspetto che va tenuto presente. Stefano Pioli rimane sullo sfondo ed è l'alternativa pronta in caso dovessero sfumare entrambe le piste che portano ai due candidati principali.

Clicca qui per seguire in diretta gli aggiornamenti dell'ultim'ora sul nuovo allenatore del Napoli