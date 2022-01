Sky - Napoli-Olivera, nuovi contatti col Getafe: l’obiettivo è portarlo già adesso in azzurro

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport che ha riferito le ultime sul mercato degli azzurri: “Il Napoli sta ragionando con il Getafe per anticipare l’arrivo del terzino Mathias Olivera. Il Napoli ha già bloccato il giocatore per giugno ma vorrebbe portarlo in Italia sin da subito per andare a coprire il buco sulla corsia di sinistra parzialmente coperto ora dal ritorno di Ghoulam. Operazione complessiva di circa 11 milioni di euro, ancora oggi ci sono stati contatti tra le parti per cercare di anticipare l’arrivo del giocatore a gennaio”.