Sky - Rinnovo Koulibaly, possibile cambio di rotta: decisiva la volontà di Spalletti

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato del rinnovo di contratto di Kalidou Koulibaly ai microfoni dell'emittente satellitare: “Potrebbe cambiare l’atteggiamento del Napoli nei confronti di Koulibaly. De Laurentiis ha messo dei paletti per il rinnovo dei contratti degli over 30. Però ci risulta che Spalletti non ha messo bocca sui rinnovi di Insigne e Mertens, mentre ha preso le parti di Koulibaly. La volontà del tecnico ha portato ad un cambio di rotta sulla proposta del rinnovo del senegalese, con il Napoli che potrebbe aumentare l’offerta. Al momento Koulibaly non è un obiettivo del Psg, che sta puntando su Skriniar. Se dovesse partire il difensore senegalese il sostituto è stato individuato: è il sudcoreano Kim".