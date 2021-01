TN - Anche Petagna non al meglio: da tempo stringe i denti per l'assenza di Osimhen e Mertens

Dopo la partita di Verona grande risalto ha avuto la condizione precaria degli attaccanti. Oltre ad Osimhen, chiaramente fuori condizione dopo quasi tre mesi lontano dal campo, s'è parlato molto di Dries Mertens che ha ancora evidenti fastidi alla caviglia. In realtà, secondo quanto appreso da Tuttonapoli.net, anche Andrea Petagna è tutt'altro che al meglio. L'attaccante classe '95 sta giocando ogni tre giorni, tra l'altro per gran parte dei 90 minuti, mettendosi a disposizione di allenatore e squadra ma a tutti gli effetti stringendo i denti. L'ex Spal deve gestire un problema al polpaccio, che s'è riacutizzato nel match con la Fiorentina, e che ancora oggi gli impedisce di essere al meglio. Nonostante questo anche in condizione precaria sta provando ad aiutare la squadra nel momento di difficoltà ed il suo atteggiamento è stato molto apprezzato da Gattuso e dalla società.