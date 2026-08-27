Sorteggio Champions League, urna benevola per il Napoli: ecco le 8 avversarie!
19.13 - Si chiude qui il sorteggio. Ecco le 8 avversarie del Napoli:
PRIMA FASCIA: Napoli - Arsenal
PRIMA FASCIA: Manchester City - Napoli
SECONDA FASCIA: Napoli - Club Brugge
SECONDA FASCIA: Porto - Napoli
TERZA FASCIA: Napoli - Bodo/Glimt
TERZA FASCIA: Villarreal - Napoli
QUARTA FASCIA: Napoli - Viking
QUARTA FASCIA: Sabah - Napoli
19:12 - Avanti ora con il LASK
Prima fascia: Liverpool (casa), Real Madrid (trasferta)
Seconda fascia: Porto (casa), Sporting (trasferta)
Terza fascia: Fenerbahce (casa), Bodo (trasferta)
Quarta fascia: AEK (casa), Slovan Bratislava (trasferta)
19:11 - È ora l'esordiente Como di Fabregas a conoscere le otto sfidanti del suo cammino in questa Champions League
Prima fascia: PSG (casa), Barcellona (trasferta)
Seconda fascia: Man United (casa), Betis (trasferta)
Terza fascia: Lipsia (casa), Feyenoord (trasferta)
Quarta fascia: AEK (casa), Lens (trasferta)
19:10 - Tocca adesso alle otto sfidanti dello Stoccarda
Prima fascia: Atletico (casa), Inter (trasferta)
Seconda fascia: Bruges (casa), PSV (trasferta)
Terza fascia: Lille (casa), Galatasaray (trasferta)
Quarta fascia: Viking (casa), Slovan Bratislava (trasferta)
19:09 - Tempo di sorteggio per i debuttanti del Sabah
Prima fascia: Barcellona (casa), Arsenal (trasferta)
Seconda fascia: Dortmund (casa), Man United (trasferta)
Terza fascia: Napoli (casa), Villarreal (trasferta)
Quarta fascia: Slavia Praga (casa), Viking (trasferta)
19:08 - Avanti con lo Slavia Praga
Prima fascia: Arsenal (casa), Bayern (trasferta)
Seconda fascia: Aston Villa (casa), Porto (trasferta)
Terza fascia: Villarreal (casa), Fenerbahce (trasferta)
Quarta fascia: Lens (casa), Sabah (trasferta)
19:07 - Via alla quarta fascia, con il Lens
Prima fascia: Man City (casa), Liverpool (trasferta)
Seconda fascia: Sporting (casa), Bruges (trasferta)
Terza fascia: Bodo (casa), Lipsia (trasferta)
Quarta fascia: Como (casa), Slavia Praga (trasferta)
19:06 - Una breve pausa e un video ci introduce le ultime squadre, le nove della quarta fascia.
19:05 - Termina la terza fascia con il Lille
Prima fascia: Bayern (casa), Arsenal (trasferta)
Seconda fascia: Betis (casa), Roma (trasferta)
Terza fascia: Galatasaray (casa), Bodo (trasferta)
Quarta fascia: Slovan Bratislava (casa), Stoccarda (trasferta)
19:04 - Ecco il momento del Napoli di Max Allegri e delle sue otto sfidanti nel percorso del maxi-girone di Champions
Prima fascia: Arsenal (casa), Man City (trasferta)
Seconda fascia: Bruges (casa), Porto (trasferta)
Terza fascia: Bodo (casa), Villarreal (trasferta)
Quarta fascia: Viking (casa), Sabah (trasferta)
19:01 - Ora è il momento del Fenerbahce e delle sue otto sfidanti
Prima fascia: Liverpool (casa), Atletico Madrid (trasferta)
Seconda fascia: Roma (casa), Aston Villa (trasferta)
Terza fascia: Villarreal (casa), Shakhtar (trasferta)
Quarta fascia: Slavia Praga (casa), LASK (trasferta)
19:00 - Procediamo con il Lipsia
Prima fascia: Man City (casa), Real Madrid (trasferta)
Seconda fascia: PSV (casa), Man United (trasferta)
Terza fascia: Shakhtar (casa), Feyenoord (trasferta)
Quarta fascia: Lens (casa), Como (trasferta)
18:58 - Ecco le avversarie del Bodo/Glimt
Prima fascia: Atletico Madrid (casa), Bayern (trasferta)
Seconda fascia: Dortmund (casa), Bruges (trasferta)
Terza fascia: Lille (casa), Napoli (trasferta, quindi al Maradona)
Quarta fascia: LASK (casa), Lens (trasferta)
18:57 - Andiamo avanti con il Villarreal
Prima fascia: PSG (casa), Liverpool (trasferta)
Seconda fascia: Man United (casa), Dortmund (trasferta)
Terza fascia: Napoli (casa, quindi in Spagna), Fenerbahce (trasferta)
Quarta fascia: Sabah (casa), Slavia Praga (trasferta)
18:55 - Una breve pausa e si comincia con la terza fascia e le otto sfidanti dello Shakhtar Donetsk
Prima fascia: Real Madrid (casa), Inter (trasferta)
Seconda fascia: Sporting CP (casa), PSV (trasferta)
Terza fascia: Fenerbahce (casa), Lipsia (trasferta)
Quarta fascia: AEK (casa), Slovan Bratislava (trasferta)
18:53 - Chiudiamo la seconda fascia con le avversarie che attenderanno il PSV
Prima fascia: Atletico (casa), Real Madrid (trasferta)
Seconda fascia: Bruges (casa), Porto (trasferta)
Terza fascia: Shakhtar (casa), Lipsia (trasferta)
Quarta fascia: Stoccarda (casa), Viking (trasferta)
18:52 - Arriva il momento dello Sporting CP
Prima fascia: Barcellona (casa), Man City (trasferta)
Seconda fascia: Man United (casa), Roma (trasferta)
Terza fascia: Galatasaray (casa), Shakhtar (trasferta)
Quarta fascia: LASK (casa), Lens (trasferta)
18:51 - Avanti ora con il Manchester United
Prima fascia: Bayern (casa), Atletico Madrid (trasferta)
Seconda fascia: Roma (casa), Sporting (trasferta)
Terza fascia: Lipsia (casa), Villarreal (trasferta)
Quarta fascia: Sabah (casa), Como (trasferta)
18:50 - Siamo arrivati alle otto sfidanti nel cammino della Roma
Prima fascia: Real Madrid (casa), PSG (trasferta)
Seconda fascia: Sporting (casa), Man United (trasferta)
Terza fascia: Lille (casa), Fenerbahce (trasferta)
Quarta fascia: Slovan Bratislava (casa), AEK (trasferta)
18:49 - Le avversarie del Real Betis
Prima fascia: Arsenal (casa), Bayern (trasferta)
Seconda fascia: Porto (casa), Dortmund (trasferta)
Terza fascia: Feyenoord (casa), Lille (trasferta)
Quarta fascia: Como (casa), Slovan Bratislava (trasferta)
18:48 - Ecco le otto sfidanti dell'Aston Villa
Prima fascia: PSG (casa), Barcellona (trasferta)
Seconda fascia: Dortmund (casa), Bruges (trasferta)
Terza fascia: Fenerbahce (casa), Galatasaray (trasferta)
Quarta fascia: Viking (casa), Slavia Praga (trasferta)
18:47 - Ora le rivali del Porto
Prima fascia: Man City (casa), Liverpool (trasferta)
Seconda fascia: PSV (casa), Betis (trasferta)
Terza fascia: Napoli (casa, quindi al do Dragao), Feyenoord (trasferta)
Quarta fascia: Slavia Praga (casa), LASK (trasferta)
18:45 - Dopo una breve pausa, via alla seconda fascia, con il calendario del Club Brugge
Prima fascia: Liverpool (casa), Inter (trasferta)
Seconda fascia: Aston Villa (casa), PSV (trasferta)
Terza fascia: Bodo (casa), Napoli (trasferta, dunque al Maradona)
Quarta fascia: Lens (casa), Stoccarda (trasferta)
18.43 - Il Napoli dunque dalla prima fascia pesca il Manchester City (all'Etihad) e l'Arsenal (al Maradona). Dalla seconda fascia, dunque, non potranno essere sorteggiate con gli azzurri le altre due inglesi Manchester United e Aston Villa.
18:42 - Finiamo la prima fascia con le otto sfidanti per il Bayern Monaco
Prima fascia: Arsenal (casa), Atletico Madrid (trasferta)
Seconda fascia: Betis (casa), Man United (trasferta)
Terza fascia: Bodo (casa), Lille (trasferta)
Quarta fascia: Slavia Praga (casa), Viking (trasferta)
18:41 - Le rivali dell'Arsenal
Prima fascia: Real Madrid (casa), Bayern (trasferta)
Seconda fascia: Borussia Dortmund (casa), Betis (trasferta)
Terza fascia: Lille (casa), Napoli (trasferta, quindi al Maradona)
Quarta fascia: Sabah (casa), Slavia Praga (trasferta)
18:39 - Le avversarie del Liverpool
Prima fascia: Atletico Madrid (casa), Inter (trasferta)
Seconda fascia: Porto (casa), Club Brugge (trasferta)
Terza fascia: Villarreal (casa), Fenerbahce (trasferta)
Quarta fascia: Lens (casa), LASK (trasferta)
18:38 - Le avversarie del PSG
Prima fascia: Barcellona (casa), Man City (trasferta)
Seconda fascia: Roma (casa), Aston Villa (trasferta)
Terza fascia: Galatasaray (casa), Villarreal (trasferta)
Quarta fascia: Slovan Bratislava (casa), Como (trasferta)
18:37 - Le avversarie dell'Atletico Madrid
Prima fascia: Bayern (casa), Liverpool (trasferta)
Seconda fascia: Man United (casa), PSV (trasferta)
Terza fascia: Fenerbahce (casa), Bodo (trasferta)
Quarta fascia: Viking (casa), Stoccarda (trasferta)
18:35 - Le otto avversarie del Barcellona
Prima fascia: Man City (casa), PSG (trasferta)
Seconda fascia: Aston Villa (casa), Sporting CP (trasferta)
Terza fascia: Feyenoord (casa), Galatasaray (trasferta)
Quarta fascia: Como (casa), Sabah (trasferta)
18:34 - Le otto avversarie dell'Inter
Prima fascia: Liverpool (casa), Real Madrid (trasferta)
Seconda fascia: Club Brugge (casa), Borussia Dortmund (trasferta)
Terza fascia: Shakhtar (casa), Feyenoord (trasferta)
Quarta fascia: Feyenoord (casa), Slovan Bratislava (trasferta)
18:33 - Ecco le avversarie del Manchester City
Prima fascia: PSG (casa), Barcellona (trasferta)
Seconda fascia: Sporting (casa), Porto (trasferta)
Terza fascia: Napoli (casa, quindi all'Etihad Stadium), Lipsia (trasferta)
Quarta fascia: AEK (casa), Lens (trasferta)
18:31 - Si comincia con le otto avversarie del Real Madrid
Prima fascia: Inter (casa), Arsenal (trasferta)
Seconda fascia: PSV (casa), Roma (trasferta)
Terza fascia: Lipsia (casa), Shakhtar (trasferta)
Quarta fascia: LASK (casa), AEK (trasferta)
18:24 - Terminata la premiazione di Henry, sale sul palco Giorgio Marchetti. Il dirigente UEFA introduce il sorteggio, che come al solito sarà effettuato da lui.
18:12 - Sul palco sale l'ex attaccante Thierry Henry, rapidamente introdotto da Ceferin per ricevere un premio speciale. Anticipato da un filmato che ne ripercorre le migliori gesta in carriera.
18.08 - Marquinhos interviene con un video messaggio dopo la vittoria del premio Fair Play per la scorsa Champions League.
18.06 - A fare gli onori di casa è il presidente Uefa Ceferin.
18.00 - Comincia ufficialmente il sorteggio della Champions League. Si parte con l'inno cantato e suonato dall'orchestra.
16.30 - Il sorteggio per la fase a girone unico della Champions League 2026-27 è in programma oggi, giovedì 27 agosto, dalle ore 18:00 (italiane) al Grimaldi Forum di Monte Carlo.
16.25 - Col nuovo format il ranking posiziona i 36 club nelle 4 fasce come sempre, ma affrontando due rivali per fascia, non incide come in passato. Nella prima fase a girone unico, ogni club affronterà in tutto otto avversarie (appunto due per ogni urna). Ogni club affronterà quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato. E non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione.
1ª FASCIA
Bayern Monaco
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcellona
Atletico Madrid
2ª FASCIA
Borussia Dortmund
Roma
Sporting CP
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
Psv Eindhoven
3ª FASCIA
Feyenoord
Lille
Fenerbahce
Bodo/Glimt
Napoli
RB Lipsia
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
4ª FASCIA
Slavia Praga
Slovan Bratislava
Stoccarda
Aek
Lask
Como
Lens
Sabah
Viking
Champions League 2026-27: le date della prima fase
1ª giornata: 8-10 settembre 2026
2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
4ª giornata: 3-4 novembre 2026
5ª giornata: 24-25 novembre 2026
6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
8ª giornata: 27 gennaio 2027
Amici di Tuttonapoli, benvenuti al live testuale del sorteggio del 'Leaghe Phase' di Champions League, la prima fase della massima competizione europea.
Serie A Enilive 2026-2027
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