Clamoroso Napoli, Romano: tentativo per Woltemade in prestito dal Newcastle!

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Il Napoli pensa a Nick Woltemade per completare l'attacco di Massimiliano Allegri. Contatto con il Newcastle per chiedere il classe 2002 in prestito.

Spunta un nome di grande prospettiva per l'attacco del Napoli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nelle ultime 24 ore il club azzurro ha contattato il Newcastle per verificare la disponibilità di Nick Woltemade a trasferirsi in prestito. Il centravanti classe 2002 è considerato una delle stelle emergenti del calcio tedesco e soltanto un anno fa gli inglesi hanno investito 75 milioni di euro per acquistarlo come erede di Alexander Isak. Il suo contratto con i Magpies è valido fino al 2031.

Woltemade-Napoli, decide il Newcastle: Guiu alternativa più semplice

Il Napoli ha dunque effettuato un sondaggio concreto per capire se esistano margini per un'operazione temporanea. La decisione spetta adesso al Newcastle, che dovrà stabilire se aprire o meno alla partenza del tedesco. Giovanni Manna dispone comunque di una strada più semplice: Marc Guiu del Chelsea, altro giovane centravanti seguito con particolare attenzione negli ultimi giorni. Gli azzurri, però, hanno voluto esplorare anche la pista Woltemade prima di effettuare la scelta definitiva per completare l'attacco di Massimiliano Allegri.