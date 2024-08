Kvara a Dazn: "Essere diventato papà mi ha dato energia! Conte? Una garanzia"

"Essere diventato padre mi ha dato grande energia, credo di averlo dimostrato sul campo durante la partita. Avevo una gran voglia di scendere in campo e di dare il mio contributo alla causa per portare a casa una vittoria già molto importante. Sono un calciatore che ha sempre voglia di imparare cose nuove, di apprendere nozioni utili per proseguire il mio percorso di crescita. E avere Conte in panchina è sicuramente una garanzia. Speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni per tutto l'arco del campionato". Queste le parole del fantasista del Napoli, Kvaratskhelia, ai microfoni di DAZN.