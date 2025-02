L'Equipe - Zhegrova voleva il Napoli, muro Lille! A giugno partirà: i dettagli

vedi letture

Edon Zhegrova qualche giorno fa ha annunciato che non rinnoverà col Lille. L'esterno kosovaro, anni 25, come ricorda anche L'Equipe, a gennaio piaceva molto al Napoli che lo aveva individuato come erede di Kvara o comunque come rinforzo sulle corsie laterali dopo l'addio del georgiano. Ma il suo club lo ha blindato.

Il quotidiano francese fa sapere che c'è stato a gennaio anche un incontro tra il giocatore e il suo presidente che non ne ha voluto sapere di cederlo a metà stagione. Per convincerlo gli aveva anche proposto un rinnovo, ma Zhegrova ha rifiutato e a fine stagione potrà partire. La pista Napoli resta aperta? Non è dato saperlo. Di sicuro se il club azzurro tornasse a bussare alla porta del Lille, stavolta le porte sarebbero aperte con il giocatore che già a gennaio avrebbe accettato volentieri la destinazione.