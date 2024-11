Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta: Conte conferma Gilmour, Gasp ha due dubbi

Il Napoli di Antonio Conte affronta in casa l'Atalanta di Gasperini: un'altra grande prova, dopo la vittoria a San Siro sul Milan che ha dato inizio al ciclo di scontri diretti. Gli azzurri avranno la possibilità di mantenere il buon vantaggio di punti su Juventus e Inter e di staccare una diretta concorrente per la Champions League. Davanti a sè i partenopei troveranno la Dea in un momento di grande forma, reduce da quattro successi di fila in campionato, e che vorrà sfruttare l'occasione per mettersi a -3 ed entrare nella corsa al titolo dalla porta principale.

Statistiche - Il Napoli ha la possibilità di trovare la sesta vittoria consecutiva in Serie A: non accade dalla stagione 2022/23 (11 successi di fila in quel caso). Gli azzurri in questa stagione hanno vinto tutte le partite disputate al Maradona, con uno score di 16 gol fatti e solo 2 subiti. Si affrontano la miglior difesa del campionato, il Napoli con 5 gol subiti, e il miglior attacco del campionato, l'Atalanta con 26 reti realizzate. Degli ultimi otto incroci in trasferta col Napoli, la squadra di Gasperini ha perso solamente due volte (4 vittorie e 2 pareggi).

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte si affiderà ancora ai suoi titolarissimi per questa sfida, escluso Lobotka che non è al meglio e potrà al massimo andare in panchina. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Conferma per Gilmour in cabina di regia, coadiuvato da Anguissa e McTominay. Davanti non si tocca il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia.

Le ultime sull'Atalanta

Questa stagione rispetto alle precedenti Gasperini ha delineato delle gerarchie più chiare, e per questa sfida sceglierà il suo undici più forte. In porta ci sarà Carnesecchi, davanti a lui Hien con ai lati Djimsiti e Kolasinac. Nessun dubbio su De Roon-Ederson in mediana, sulle fasce Bellanova e Ruggeri si contendono una maglia: se gioca il primo Zappacosta si sposta sulla sinistra, altrimenti a destra. Confermati anche De Ketelaere e Lookman che agiranno a supporto di Retegui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 60-40%

In dubbio: Lobotka

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Djimsiti-Kossonou 60-40%, Bellanova-Ruggeri 55-45%

Indisponibili: Scamacca, Scalvini, Brescianini

Stadio: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 3 novembre ore 12.30;

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net