Mancini può ancora ignorarlo?

Venerdì il Ct Roberto Mancini diramerà le convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale, in preparazione degli Europei di quest’estate. Nel Napoli c’è un azzurro che sogna di essere convocato, infatti secondo le dichiarazioni odierne rilasciate dal suo agente a Radio Marte, Matteo Politano soffre molto la non convocazione e non vede l’ora di tornare a far parte del gruppo Italia.

LA CRESCITA - Politano, dal suo arrivo al Napoli nel mercato di gennaio dello scorso anno, è sempre in costante crescita. Dopo un periodo di ambientamento e il ritrovamento della migliore forma dopo i pochi minuti giocati con Conte all’Inter, l’esterno azzurro quest’anno sta disputando una delle sue migliori stagioni. Abnegazione tattica, spirito di sacrificio, spunti in dribbling e ottimi numeri per Politano quest’anno. Sono ben 11 reti messe a segno dall’azzurro, 8 in campionato, contornate anche da 4 assist. Oltre che a fare sempre molto bene da subentrante rivelandosi uno dei migliori impact player della Serie A, dopo l’infortunio di Lozano, l’ex Sassuolo sta trovando anche la continuità che gli era mancata nelle ultime stagioni.

LA CONCORRENZA - In Nazionale Politano conta solo 3 presenze, ma ha fatto il suo esordio proprio alla prima di Mancini sulla panchina dell’Italia, nell'amichevole vinta 2-1 contro l'Arabia Saudita. Viste le sue ottime prestazioni nel Napoli il Ct continuerà ad ignorarlo? La concorrenza in quel ruolo c’è, ma è davvero così agguerrita? Sicuramente Chiesa, per quello che sta facendo alla Juventus, è un’intoccabile, ma nessun altro degli altri esterni sembra vivere un momento di grande forma. Gli ultimi convocati in quel ruolo sono stati: Bernardeschi, Berardi e Osolini. Bernardeschi quest’anno è stato utilizzato da Pirlo più da terzino e da mezzala che da ala. Berardi da gennaio in poi, complice anche un problema muscolare, non ha certo brillato, tranne nel match proprio contro il Napoli. Orsolini nell’ultimo periodo sembra un po’ spento, l’esterno del Bologna contro Napoli e Samp ha giocato solo 20 minuti. Vedremo quali saranno le scelte di Mancini, intanto Politano attende, spera e si concentra per affrontare da ex la sua Roma.