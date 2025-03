Video Manna tenta il colpo in Argentina: nel mirino la stellina 2007 Montoro del Velez

Il futuro è di Alvaro Montoro. Ed anche il Napoli evidentemente la pensa così, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport per raccontare che il ds Manna, che ha sempre lavorato con i giovani, ora sta provando a chiudere il colpo in prospettiva con il Velez, il club che l’ha forgiato e che da ormai due stagioni lo sta lanciando gradualmente (da gennaio ha collezionato 9 presenze, catalizzando paradossalmente tutta l’attenzione).

Per tutti è un gioiello e la suggestione della numero 10 ha fatto il resto. Il Napoli dunque è forte sul neanche 18enne Montoro junior, fratello minore di Francisco, che è entrato anche nel prestigioso giro dell’Argentina Under 20. Non c'è ovviamente solo il Napoli perché i media sudamericani lo hanno accostato anche al Barça, racconta quest'oggi il quotidiano sportivo.