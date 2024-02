Mazzocchi a Sky: "Disattenzione sul gol preso, rivedremo l'azione col mister"

Nel post-partita di Milan-Napoli, il laterale azzurro Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.





Nel post-partita di Milan-Napoli, il laterale azzurro Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Sul gol subito: “C'è stata una disattenzione a livello difensivo, in settimana la rivedremo con il mister. Penso che in questa partita meritavamo qualcosa in più”.

Che atmosfera si respira nello spogliatoio? “Sicuramente la responsabilità dello scudetto dell’anno scorso c'è sempre, ma un campione deve essere bravo anche a gestire certi tipi di campionato. Non tutti gli anni possono andare come vogliamo, la cosa è importante è lavorare a testa bassa e cercare di fare bene partita dopo partita".