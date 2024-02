Meret a Prime: Parate? Ci hanno permesso di reggere l'urto. Nella ripresa c'era più ordine"

Nel post-partita di Napoli-Barcellona, il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Napoli-Barcellona, il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video: "Quanto c’è di tuo in questo pari grazie alle tue parate nel primo tempo? “Sono state delle parate importanti perché ci hanno permesso di reggere l’urto dei primi minuti del quale abbiamo sofferto un po’ troppo. Loro portavano tanti giocatori sulla trequarti con diverse imbucate e ci hanno messo in difficoltà. E’ stato importante l’atteggiamento di tutti e lo spirito di squadra che ci ha permesso di restare in pareggio nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo stati un po’ più ordinati, peccato per il gol. Però abbiamo reagito di squadra e abbiamo trovato un pari importanti”.

Meglio nella ripresa: “Siamo partiti un po’ sotto tono, c’era da aspettarselo perché abbiamo giocato con una squadra di grandissima qualità. Abbiamo messo un po’ ordine nel secondo tempo, dove abbiamo fatto molto meglio. Abbiamo avuto qualche occasione in più, dobbiamo ripartire da questi ultimi minuti”.

Quanto vi è mancato Osimhen? “Ha sempre dimostrato di essere un grandissimo giocatore e importante per noi. Altri ragazzi l’hanno sostituito al loro meglio. Sappiamo quanto è importante lui, oggi ha dimostrato con un gol pesantissimo quanto vale. Ma come è importante lui è importante il lavoro di tutti gli altri. Sicuramente siamo contenti che sia tornato, adesso deve darci una mano per il finale di stagione”.