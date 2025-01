Focus Meret è tra i migliori portieri in Serie A: ora una garanzia anche fuori dai pali

vedi letture

Alex Meret era già stato protagonista nell'anno dello scudetto, ma in questa stagione si sta consacrando definitivamente. Il riflesso su Yildiz contro la Juventus ha fatto stropicciare gli occhi a tutti gli spettatori, ed è solo l'ultimo di una lunga serie: paratissima su De Ketelaere sul parziale di 2-2 a Bergamo, triplo miracolo a Genova a blindare il vantaggio, riflesso salva-risultato all'ultimo minuto contro il Parma, gli interventi prodigiosi a Cagliari... Insomma, al netto della sbavatura sul tiro di Calhanoglu a San Siro, Meret ha sempre portato dei punti al Napoli contribuendo notevolmente alla classifica attuale degli azzurri.

Per farsi un'idea più concreta dell'impatto di un portiere su una squadra, si può fare ricorso alla statistica dei Gol Evitati, calcolata dalla differenza tra PSxG (post shot expected goal, la metrica che misura la probabilità di un portiere di parare un tiro) e Gol Subiti. Come puoi vedere nell'immagine a fine articolo, in cima ci sono perlopiù portieri di medio-bassa classifica poiché concedono un numero elevato di tiri, ad esempio il primo in Serie A è Leali con 5.9 gol evitati. Tra i portieri delle big del campionato però, il primo ad apparire è proprio l'estremo difensore del Napoli (settimo nella classifica generale) con un differenziale positivo di 1.9 gol evitati. Sì, Alex Meret è persino avanti a Carnesecchi e Sommer, che hanno comunque buoni numeri, e soprattuto a De Gea, in negativo di 0.6, ed a Maignan e Di Gregorio che sono tra i peggiori nel dato (rispettivamente -3.0 e -4.3 gol evitati).

Se da questo punto di vista in molti si sono ricreduti, avendo fatto parate da compungere anche i cuori più duri, qualcuno è ancora scettico sulle capacità in uscita di Meret. Ebbene, per questo facciamo riferimento alle #OPA/90: tranquilli, non è un codice informatico, è la media delle azioni difensive compiute da un portiere al di fuori della propria area di rigore (defensive actions outside of penalty area per 90 minutes). Molti saranno sorpresi nello scoprire che Alex Meret è persino al terzo posto in questa metrica: il numero uno azzurro in media porta a termine 1.14 #OPA, meglio di lui in Serie A solo Carnesecchi e Maignan (rispettivamente 1.38 e 1.84 #OPA/90). Per ciò che avviene invece all'interno dei 16 metri, si può guardare al numero di cross intercettati per partita: Meret è sesto nel campionato italiano e terzo considerando i portieri della parte sinistra della classifica (dietro a Di Gregorio e Provedel), che subendo meno cross sono di conseguenza "penalizzati" nel dato.

Come mostra il grafico a fine articolo, lo scatterplot dei 20 portieri delle squadre di Serie A, Alex Meret è senza dubbio uno dei più completi del campionato, sicuramente tra i migliori pesando sia la tecnica tra i pali che la lettura delle azioni. Può ancora migliorare con la palla tra i piedi, caratteristica non richiesta poi tanto da Conte, detto che lui non è così impreciso come si crede. È sì ultimo per lanci completati p90, perché ne tenta pochi, infatti con il 40% di completamento è il settimo più preciso. Penultimo per completamento dei rinvii dal fondo, qui non bene. Percentuale di passaggi completati: 84,1%, la più alta dopo Carnesecchi e Maignan. Non sono esclusivamente suggerimenti brevi: la precisione dei passaggi lunghi di Meret è la terza più alta del campionato. Insomma, se le sue prestazioni da sole non vi erano bastate, adesso sapete perché il Napoli ha la ferma volontà di rinnovare il contratto di Alex Meret.

(fonte dati: Opta)