Vergara emozionante sui social: “Che gioia! E’ un sogno dopo 13 anni in azzurro”

Antonio Vergara è nato a Napoli ed è cresciuto nel vivaio dei partenopei, quest'oggi contro il Sassuolo ha coronato il sogno di esordire in Serie A con la maglia azzurra. Così, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha scritto un emozionante messaggio: "In questo momento è difficile trovare le parole giuste…ho indossato per la prima volta questi colori 13 anni fa ed oggi esordire con questa maglia mi ha riempito il petto di gioia. È un onore, un sogno che spero possa essere il più lungo possibile.

Forza Napoli sempre". Di seguito il post.