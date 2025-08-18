Infortunio Lukaku, Sky: si valuta l'esclusione dalle liste fino a gennaio

Il grave infortunio di Romelu Lukaku costringe il Napoli a stravolgere i piani sul calciomercato: ora gli azzurri dovranno necessariamente acquistare un nuovo centravanti, visti i tempi di recupero lunghi del belga, e potrebbe essere necessario investire un tesoretto prima destinato ad altri ruoli come l'esterno o il centrocampista.

Ma questo non è l'unico ostacolo da affrontare. Per l'attaccante che arriverà bisognerà fare spazio in lista: il Napoli, ad oggi, ha occupato tutti i 17 slot per i giocatori Over (considerando Gutierrez) e di conseguenza servirà trovare un posto, ammenoché non venga acquistata una punta nata dopo il 2002. Dunque, una possibilità è rimuovere uno dei presenti, Mazzocchi è tra gli indiziati, oppure, come riporta Sky Sport, c'è la possibilità che venga escluso lo stesso Romelu Lukaku dalla lista over della Serie A. Considerato il lungo stop e il rischio dell'intervento chirurgico, Big Rom potrebbe uscire dalla lista ufficiale per essere magari incluso nuovamente a gennaio.