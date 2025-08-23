Rileggi live Primavera, Torino-Napoli 3-0 (Carvalho 16', Kugyela 43', Desole 67'): tris del Torino

Risultato duro per il Napoli che cade a Torino per 3-0 grazie alle reti di Carvalho e Kugyela nel primo tempo ed al tris di Desole nel secondo. Brutta prestazione e battuta d'arresto dopo l'esordio in casa contro il Cagliari. Prova opaca del portiere Ferrante con più di qualche responsabilità sui 3 gol subiti. Poca lucidità sotto porta per gli azzurrini che nonostante le numerose occasioni create non sono mai riuscite ad impensieriere la ben difesa porta di Siviero. Prossimo appuntamento sabato 30 agosto, sempre alle ore 11:00 e sempre su TuttoNapoli!

95' - Termina la gara.

92' - Ultimi sprazzi di gara ad Orbassano

90' - 5' di recupero

89' - A breve la segnalazione del recupero.

89' - Ci prova Esposito nel Napoli con un bel sinistro che sfiora il palo ma termina lo stesso fuori.

87' - 5' al termine della gara tra Napoli e Torino.

76' - Corner in favore del Napoli

71' - Entra Esposito nel Napoli, fuori Borriello.

70' - Gara difficile da interpretare per gli azzurrini, troppa disattenzione in fase difensiva e poca lucidità in quella offensiva. Sta maturando un risultato durissimo sul campo del Torino. 20' al termine

67' - GOL DEL TORINO! Come scritto pochi minuti fa, il Napoli crea ma il Torino segna. Corner perfetto di Galantai che trova la testa di Desole ed è 3-0 ad Orbassano.

64' - È sempre il Napoli a fare la gara ma il risultato dice ancora 2-0 per i granata. Super Siviero in più occasioni, agli azzurrini è mancata la lucidità per battere la non irreprensibile difesa del Toro.

60' - È Siviero contro il Napoli, ancora una volta il portiere del Torino dice no al destro di Borriello.

52' - Fuori Cimmaruta dentro Di Martino nel Napoli. E fuori anche Garofalo, dentro D'Angelo.

49' - Chance per il Napoli! Errore di comunicazione tra la difesa del Torino e l'estremo difensore Siviero che porta Nardosi a tentare uno scavetto intuito però dal n.1 di casa. Palla in corner

12.05 - Ricomincia la gara

11.50 - Napoli sotto all'intervallo di due reti contro un Torino che nonostante l'avvio sottotono è avanti meritatamente.

47' - Termina il primo tempo.

45' - Assegnati 2' di recupero

43' - GOL DEL TORINO! Punizione perfetta di Kugyela che bacia il palo e batte Ferrante!

42' - Ottima progressione di Perciun che guadagna un calcio di punizione dal limite molto pericoloso.

39' - MIRACOLO DI SIVIERO SU RAGGIOLI! Sempre Cimmaruta ad ispirare, cross al centro per il sinistro immediato di Raggioli respinto con un riflesso super da Siviero!

38' - Ammonito Perciun.

37' - Doppia parata di Ferrante prima su Perciun e poi sul solito Galantai. Ottima reazione del nuovo acquisto azzurro.

30' - Cimmaruta ci prova con il destro, è il più attivo del Napoli! Bel destro parato però da Siviero. Corner per il Napoli

25' - Cooling break a Torino.

22' - Palo violentissimo di Galantai dopo una bella azione del Torino: scarico centrale di Carvalho, Galantai sgancia una bomba che batte Ferrante ma si infrange sul palo!

16' - GOL DEL TORINO! Al primo affondo vero dei padroni di casa, il Napoli va in svantaggio: penetrazione centrale di Galantai che serve l'inserimento di Carvalho che con il destro batte Ferrante e porta in vantaggio il Torino.

12' - Ancora Napoli! Cimmaruta ci prova sul lato sinistro del campo e serve l'inserimento di De Chiara che con il mancino però spara molto alto

11' - Che azione del Napoli! Uscita palla a terra perfetta, il pressing del Torino va a vuoto e Raggioli si trova davanti al solo Siviero che impedisce lo 0-1 agli azzurrini con una grande parata di piede destro.

9' - Ottima iniziativa del Toro che dal lato sinistro del campo ci prova ma la chiusura di De Luca in corner è precisa.

5' - Corner, il primo della gara, in favore del Torino

3' - Occasionissima per il Napoli che con Nardosi si trova all'interno dell'area di rigore tutto solo ma il suo mancino termina altissimo sulla traversa.

11.02 - INIZIA LA GARA!

11.00 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo

10.45 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

TORINO: Siviero, Pellini, Camatta, Desole, Ferraris, Gabellini, Perciun, Galantai, Kugyela, Gatto, Carvalho. A disposizione: Plaia, Politakis, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Kirilov, Komesse, Olinga, Luongo. All. Christian Fioratti.

NAPOLI: Ferrante, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco. A disposizione: Pugliese, Smerldi, Palomba, Marotta, D’Angelo, Anic, Testa, Torre, Melnyk De Martino, Esposito. All. Dario Rocco.

10.10 - Squadre in campo per il riscaldamento

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Torino-Napoli di Primavera 1. Il match è valido per la seconda giornata del campionato dedicato ai giovanissimi, gli azzurrini sono partiti con una vittoria in extremis contro il Cagliari lo scorso sabato, ed oggi sono chiamati ad affrontare il Torino nella prima trasferta stagionale.