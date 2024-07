Mertens: "Forse a Napoli si è festeggiato troppo. Kvara? Si va allo stadio per gente come lui"

Dries Mertens, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Napoli e del Napoli, tornando anche sui motivi che hanno portato, dopo lo scudetto, alla stagione disastrosa dello scorso anno.

Cosa non ha funzionato a Napoli nell’ultima stagione?

"Non lo so, magari si è festeggiato troppo dopo lo scudetto (ride, ndr). In quel caso, sarebbe comprensibile: un evento del genere suscita entusiasmo, però bisogna saperlo gestire. Quando sono andato via, sentivo che sarebbe potuto accadere qualcosa di importante. Dopo anni di dominio della Juventus, in Italia non c’era più un’ammazzacampionato. E il Napoli era forte".

Con Osimhen sempre più vicino all’addio, Kvaratskhelia è la vera stella degli azzurri. Le piace?

"A chi non piace? La gente va allo stadio per vedere quelli come lui. Si inventa giocate mozzafiato, è spettacolare. Lo scudetto del 2023 è in gran parte merito suo".

Oggi chi vede favorita per lo scudetto?

"L’Inter ha qualcosa in più degli altri. Secondo me vincerà di nuovo".