Milan, Pioli in conferenza: "Il Napoli ha tanta qualità, non potevamo non concedergli nulla"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli 1-0.

Oggi avete vinto di gestione...

"Sì, abbiamo lavorato molto bene nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo perso un po' le distanze, ma non potevamo immaginare di non concedere niente al Napoli, che ha tanta qualità. Ma sono contento della voglia di non prendere gol, della scivolata all'ultimo momento, della parola in più al compagno, di rientrare a raddoppiare. Sono molto contento".

52 punti come i primi due anni di Pioli...

"I numeri valgono poco, siamo alla 24esima e quello che conterà sarà la 38esima. Abbiamo le qualità per provare a vincere tutte le partite da qui a fine stagione".

Ci sono rimpianti per novembre?

"No, perché le stagioni sono così e perché non dobbiamo pensare a quello che potevamo fare. Dobbiamo pensare al presente. Affronteremo il Rennes che sta molto bene, ha vinto 8 partite di fila, la prepareremo al meglio come tutte le altre".

Può essere la partita dello scatto di personalià?

"Non si può più sbagliare di una squadra che deve fare uno scatto, non siamo più giovani, ma maturi e pronti per certi livelli. Se vuoi stare ad alto livello non devi mollare mai niente niente niente, ma fare ancora meglio".

Gabbia sta giocando benissimo... E quando tornerà Thiaw chi starà fuori?

"Io faccio le scelte per ciò che i miei genitori mi dimostrano sul campo. in questo momento Gabbia sta avendo un rendimento altissimo, se continuerà così giocherà".

Come sta Calabria?

"Calabria ha avuto un problema all'adduttore, lo valuteremo".

Muller si è lamentato che il Bayern non ha le palle... La sua squadra le ha dimostrate?

"Questa squadra ha sempre avuto gli attributi, anche quando non è riuscita ad esprimersi, anche aquando ha perso delle partite, non sono mai mancate la voglia di essere squadra e la voglia di vincere le partite".