Napoli-Anaune 10-0, le pagelle: Kvara-show incanta ad ogni tocco, Osimhen subito pronto

Le pagelle di Napoli-Anaune

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret sv - Qualche presa ed un giro-palla senza pressione, mai seriamente impegnato (dal 45' Contini sv)

Zanoli 6 - Una sola sbavatura nel primo tempo, da centrale ma soprattutto da ultimo uomo su una ripartenza isolata, mentre nella ripresa da terzino non corre rischi e quando può sostiene il gioco

Di Lorenzo 6,5 - Scende in campo con la fascia da capitano dall'inizio per la prima volta e mostra già una discreta condizione. Inizia da terzino, appoggiando anche con continuità, poi viene spostato al centro per riportare largo Zanoli (dal 77' Ambrosino 6 - Prima l'emozione lo tradisce e fallisce il rigore gentilmente concessogli da Osimhen. Poi si riscatta qualche minuto dopo con un gol sotto le gambe del portiere)

Rrahmani 6,5 - Buona guardia in chiusura e nel far uscire rapidamente il pallone, poi si fa trovare pronto sotto porta per il primo gol stagionale (dal 45' Costanzo 6 - Lotta sui campanili dell'Anaune senza prendersi poi particolari rischi)

Mario Rui 6,5 - Già in buone condizioni, macina km sulla fascia. Buona l'intesa con Kvara nel primo tempo, sovrapponendosi e ricevendo palla sempre con i tempi giusti (dal 72' Zedadka sv)

Lobotka 6,5 - Subito in modalità scorsa stagione, senza sbagliare un passaggio e con grande applicazione nella pressione in avanti per la riconquista immediata del pallone, prendendosi anche l'approvazione di Spalletti (dal 45' Demme 6 - Più basso in una sorta di 4-2-3-1 con Gaetano, fa il suo davanti alla difesa e poi si appoggia direttamente sugli esterni)

Anguissa 6,5 - Non ancora al top, ma quanto basta come condizione per dominare contro i dilettanti. Prepotente negli inserimenti, da mezzala, e dopo aver sfiorato il gol in un paio di occasioni lo trova con un gran tiro di prima su calcio d'angolo (dal 45' Gaetano 6 - Arriva di più al limite rispetto a Demme e ci prova più volte dal limite, è lui l'uomo di maggiore qualità nella prima impostazione)

Lozano 6 - Spinge tanto, punta più volte l'uomo ed arriva sul fondo mettendo tanti palloni interessanti. Non benissimo nella conclusione, sia dal limite dell'area che da due passi quando manda a lato un pallone solo da spingere in rete (dal 45' Politano 7 - Diverse giocate personali, spesso partendo da fermo, premiato quando prende velocità con una discesa personale. Nel finale trova anche un altro gol, ancora col suo mancino delicato)

Zielinski 6 - Da mezzala ha più spazio davanti rispetto al sottopunta, come preannunciato da Spalletti, e può dare qualità al gioco senza troppe responsabilità in fase offensiva. Buone comunque le aperture su Kvara mentre al tiro dal limite non ha fortuna (dal 45' Ounas 6,5 - Dà qualità dietro la punta, tagliando bene il campo con diversi filtranti. Da uomo assist nel vivo del gioco diventa anche meno egoista)

Kvaratskhelia 8 - Sì, di fronte ci sono i dilettanti, ma a differenza dei compagni di reparto incanta per come accarezza il pallone sin dalla prima giocata. Un paio di doppi passi lo portano sul fondo di prepotenza, talvolta si accentra e fa partire il tiro con grande rapidità d'esecuzione, ma non si innamora del pallone e serve Mario Rui sempre con i tempi giusti. Fantastico lo stop a seguire ed il tocco sotto sul secondo gol personale. Al 45' il dispiacere di tutti i tifosi e di non poterlo ammirare ancora (dal 45' Zerbin 6,5 - Subito nel vivo del gioco, trovando anche il gol dopo aver superato due avversari. Un'altra inieizione di fiducia per conquistarsi un posto in rosa. Finisce da terzino e dimostra anche duttilità)

Petagna 5,5 - Da non penalizzare eccessivamente al primo test e in condizioni fisiche ancora non ideali, ma litiga col gol e sembra anche perdere fiducia col passare dei minuti. Non approfitta di un paio di assist di Kvara e Lozano e perde lucidità forse anche in un pressing isolato (dal 45' Osimhen 7 - Arrivato ieri, in campo già oggi e pure in buone condizioni avendo un fisico straordinario. Dà un'altra pericolosità al centro dell'area: il palo gli nega un grande gol, ma arriva più tardi in girata)