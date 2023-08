Napoli-Augsburg 1-0, le pagelle: Ostigard in crescita, Lozano incassa e risponde! Rrahmani va in cielo

Le pagelle di Napoli-Augsburg 1-0

Meret 6 - L'Augsburg di tiri ne colleziona, ma la porta non la centra praticamente mai. Serata tranquilla.

Di Lorenzo 6 - Più scolastico rispetto ad altre volte, sempre puntuale nelle diagonali e intelligente nelle letture.

Rrahmani 7 - E' il leader della difesa e te ne accorgi dalla tranquillità con cui la guida e gestisce anche le situazioni più intricate. Nessuna sbavatura nella sua partita, poi si regala anche il gol-vittoria con un bel colpo di testa su sviluppi d'angolo, volando in cielo e direzionando alla grande.

Ostigard 7 - Col Girona era stato il peggiore, oggi invece è preciso e anche decisivo nel finale con due ottimi salvataggi. Un solo piccolo svarione in apertura, poi tiene bene la linea. Nell'ultima mezzora passa a centrocampo, prima mediano e poi addirittura vertice basso.

Mathias Olivera 6,5 - La garra tipica degli uruguaiani non la scopriamo di certo oggi, ma mostrarne così tanta in amichevole non è cosa da tutti. Fa la lotta su ogni pallone e appare già in gran forma. Dall'83' Obaretin s.v.

Raspadori 6 - Veste inedita: mezzala, come l'ultima volta, ma stavolta sulla destra. Tanto movimento, si spende anche in fase di non possesso. Non è il suo ruolo, ma ha tutta la voglia di adattarsi pur di trovare spazio nel 4-3-3 del Napoli di Garcia.

Lobotka 6 - Nell'ultima amichevole aveva giocato di più degli altri big e i carichi di lavoro si sentono anche per lui. Meno lucido del solito, se la cava comunque discretamente. Dal 52' Juan Jesus 5,5 - Non è ancora in condizione, non è la prima volta che lo scriviamo, e commette anche qualche leggerezza.

Elmas 6,5 - E' sempre stato il jolly, ha agito spesso da ala e ultimamente anche da vertice basso, ma il ruolo di mezzala pare l'abito che gli calza più a pennello di tutti. Non si risparmia mai. Dall'83' Russo s.v.

Politano 5,5 - Sfiora l'eurogol con un tiro a giro dalla distanza, ma nel primo tempo tenta una finezza di troppo e si fa ipnotizzare dal portiere in una situazione molto ghiotta. Nel finale esce a causa di una botta. Dal 71' Zanoli s.v.

Simeone 6 - La squadra si appoggia molto su di lui, fa un buon lavoro di sponda, a cui abbina anche l'attacco alla profondità. Quando si trova a tu per tu col portiere e gli spara addosso, al Patini sono tutti sorpresi: sì, può capitare anche a lui di sbagliare un gol. Dal 52' Zerbin 5,5 - Sta entrando nei movimenti, ma sciupa una grande palla gol nel finale.

Lozano 6,5 - Le voci sulla MLS (ormai svanite) sono un ricordo lontano. Spostato a sinistra per l'assenza di Kvaratskhelia, nella posizione che lui preferisce, prende botte da tutti e alla fine è tra i migliori. L'atteggiamento è quello di chi vuole prendersi un posto da titolare, a prescindere dalla situazione contrattuale. Dal 68' Demme 5,5 - Agisce in una mediana a due, un ruolo che non gli si addice tanto, e vede poco il pallone.