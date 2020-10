Napoli-AZ 0-1, le pagelle: male Dries, KK e Fabian, senza profondità gli azzurri si inceppano

dal San Paolo, Antonio Gaito

Meret 6 - Può poco sul gol, per il resto non è molto impegnato neanche nel giro palla visto che l'AZ non alza la pressione

Di Lorenzo 6 - Difficile giudicarlo negativamente, anzi nel primo tempo è tra i più propositivo, coinvolto spesso da Politano e mettendo al centro palloni insidiosi che i compagni non concretizzano.

Maksimovic 6 - Non si prende particolari rischi, tutto sommato chiude una discreta prestazione all'esordio da titolare non avendo colpe sul gol dove è Koulibaly a dover uscire.

Koulibaly 5 - Un'imprecisione nel primo tempo, per troppa sicurezza, manda al tiro Sugawara di un soffio a lato. Non esce sull'unico attaccante in area in occasione del gol, dividendosi le responsabilità con Fabian.

Hysaj 5,5 - Qualche sbavatura in appoggio, insolita per uno come lui, ma soprattutto troppo morbido nel farsi prendere in mezzo sulla sovrapposizione in occasione del gol: va comunque in pressione pur non avendo grosso aiuto dai compagni alle spalle (dal 58' Mario Rui 5,5 - Non riesce ad incidere, qualche cross rimpallato, un tiro svirgolato e poco altro )

Fabian 5 - Pigro a dir poco sul gol subito, non seguendo l'avversario e dando per scontata l'uscita dalla linea di Koulibaly. Troppo lezioso, cerca spesso il tunnel, non trova mai il corridoio vincente e soffre quando rincorre le transizioni negative: lo specchio della prova del Napoli

Lobotka 5,5 - Fino a quando è in campo è tra i meno negativi. Elude bene la pressione, con lui il Napoli ha almeno predominio territoriale, recuperando spesso palla in avanti, ma dalla trequarti in su scarica sui compagni (dal 65' Demme 5,5 - Ripulisce qualche pallone, fa girare in orizzontale, francamente non ha le caratteristiche giuste per quella fase di gara contro l'AZ tutto arroccato dietro)

Politano 6 - Nel primo tempo il più vivace, superando spesso il diretto avversario, creando azioni potenzialmente pericolose e costruendo un buon asse con Di Lorenzo. Nella ripresa soffre, come i compagni, ma almeno ha qualche spunto al tiro (dall'83' Bakayoko sv)

Mertens 5 - Ha le migliori occasioni del primo tempo, ma in generale della gara, ma in entrambi i casi non trova il gol. Non riesce ad incidere come fatto in tutte le gare finora, né creandosi lo spazio per il tiro nel traffico né nell'ultimo passaggio

Lozano 5,5 - Sul gol almeno prova ad opporsi con grande spirito, a differenza dei compagni, ma non riesce a chiudere la sovrapposizione olandese. Per il resto non trova la profondità, ma si rende utile come può venendo dentro al campo (dal 58' Insigne 5,5 - Non un grande impatto. Prova ad attivare i triangoli sull'esterno, ma l'AZ non si fa sorprendere e legge tutte le giocate in anticipo)

Osimhen 6 - L'AZ gli lascia poche volte la profondità, non viene neanche servito benissimo e con continuità (appena 12 tocchi la sua partita), ma in quelle poche occasioni non riesce ad incidere anche se manda in porta Mertens nel primo tempo. Una volta in svantaggio, spalle alla porta naturalmente perde molto del suo potenziale (dal 65' Petagna 6 - Difende qualche pallone, dà fisicità in area, ma non trova la zampata vincente)