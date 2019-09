Napoli-Cagliari 0-1, le pagelle: gara stregata per gli attaccanti e beffa immeritata, brutto primo tempo di Insigne e Lozano

Meret 6 - Incolpevole sul gol, per il resto non è mai chiamato in causa se non in qualche uscita ad inizio gara.

Di Lorenzo 6 - Sul gol si ritrova cotnro due avversari, col Napoli che nel complesso non è messo bene. Non demerita ed il risultato non può cancellare una spinta costante e tanti suggerimenti al centro che in qualche modo non si concretizzano nel vantaggio azzurro.

Manolas 6 - Il Cagliari va a schermare l'altro centrale ed è lui ad uscire quasi sempre col pallone, senza prendersi grossi pericoli. Sfiora il gol di testa e sbroglia diverse situazioni sulle ripartenze rossoblù.

Maksimovic 6 - Buon primo tempo, annullando quasi totalmente gli attaccanti del Cagliari, costretti spesso a lasciarsi cadere (dal 45' Koulibaly 6 - Entra subito nel match, sfiora il gol con uno stacco poderoso. Ferma diverse ripartenze, nel finale rimedia il rosso anche se assicura di non essere andato oltre con l'arbitro)

Mario Rui 6 - Sempre propositivo, pronto a ribaltare l'azione e collearsi subito con i giocatori offensivi. Non manca qualche errore quando vuole strafare e forzare troppo l'azione sul muro eretto dal Cagliari.

Callejon 5,5 - Diverse combinazioni con Di Lorenzo, ma non trova la zampata vincente nell'ultimo passaggio e sotto porta.

Allan 5,5 - Qualche palla persa di troppo, ma anche un contributo importante nell'equilibrio per permettere alla squadra di attaccare con tanti uomini fino alla fine.

Zielinski 6 - Impossibile non ritenerlo sufficiente. Nel primo tempo, col Cagliari già molto basso, si prende le maggiori responsabilità per velocizzare l'azione. Nella ripresa è sempre lì sulle ribattute, ma senza fortuna.

Insigne 5 - Spara su Olsen nella migliore occasione del primo tempo. Non convince, però, perdendo diversi palloni e incidendo poco in zona offensiva (dal 74' Milik sv - Partecipa alle mischie in area, anche lui senza fortuna)

Lozano 5 - Il Cagliari agisce molto basso e non trova mai la profondità. Prova ad abbassarsi, gioca più palloni, ma non è quello che gli chiede Ancelotti (dal 65' Llorente 6 - Entra e solo con la sua presenza semina subito il panico nell'area del Cagliari. Un paio di conclusioni escono di nulla, entrando anche lui nella maledizione della serata)

Mertens 6 - Nelle difficoltà del primo tempo, trova comunque una palla geniale che manda in porta Insigne. Ci prova dalla distanza ma colleziona pali esterni e deviazioni in angolo sulla muraglia rossoblù.