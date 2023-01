Napoli-Roma 2-1, le pagelle: il Cholito manda l'Inter a -13, che reazione di squadra dopo il pareggio!

Le pagelle di Napoli-Roma 2-1

Mario Rui 7 - Regista aggiunto a Lobotka, sull'esterno, ripulendo tanti palloni (69 solo nel primo tempo. il doppio dello slovacco) e dando grande qualità al palleggio. Tante anche le imbucate per Kvaratskhelia e su una di queste nasce l'azione dell'1-0. Nella ripresa il Napoli soffre un po' sulle palle inattive e forse viene sacrificato per questo (dal 68' Olivera 6 - Buon impatto sull'out mancino, non solo per la sua fisicità, ma anche per le nuove energie che dà in spinta)

Meret 6,5 - Non s'intende con Kim, ma ha poche colpe avendo chiaramente chiamato il pallone. Per il resto una parata a fine primo tempo e pochi altri pericoli senza avere colpe sul pareggio che arriva da zero metri e può solo sfiorare.

Anguissa 6,5 - Di fronte ha una certa fisicità e non è semplice dominare come al solito, ma fa valere le maggiori qualità tecniche. Qualche errore, ma anche diverse giocate d'alto livello.

Lobotka 6,5 - Gioca meno palloni del solito, venendo braccato sistematicamente e spesso da più di un uomo. Spesso trova comunque il modo di girarsi e la Roma lo prende a calci per evitare di farsi tagliare fuori dopo il pressing.

Zielinski 7 - In grande crescita rispetto all'ultimo periodo. Preciso nello stretto, scarica spesso di prima per velocizzare il giro palla ma anche per evitare ulteriori calcioni dai romanisti. Un controllo orientato fa partire l'azione del primo gol e poi entra, rifinendo, anche nell'azione che poi porta al 2-1 (dal 90' Ndombele sv)

Lozano 6,5 - Torna titolare e capiamo il perché, volando alle spalle di Spinazzola e costringendo Ibanez ad allargarsi spesso rompendo il terzetto difensivo. Nella ripresa deve difendere di più su El Shaarawy, poi in ripartenza calcia centralmente sprecando un 3 contro 2. Male invece nel contrastare il faraone sul gol dell'1-1 (dal 76' Raspadori 6,5 - Prezioso nel giocare negli stretti nell'assalto finale che porta al gol. Sfiora il tris con una conclusione immediata delle sue)

Osimhen 7,5 - Sblocca il risultato con un gol fantastico, controllando e facendo partire un bolide in un fazzoletto. Una furia su palloni che sembrano innocui, spende tantissimo però in giro per il campo ed esce nel finale (dal 76' Simeone 7,5 - Entra e decide, per non perdere l'abitudine anche nel 2023. Alla prima vera palla gol la piazza dove Rui Patricio non può arrivarci. Nel distacco sulla seconda c'è tanto del Cholito: super-bomber di scorta da un gol ogni ora di gioco)

Kvaratskhelia 6,5 - Non al livello dello show con la Juve, ma pure non nella sua serata migliore - merito anche del trattamento speciale della Roma - pennella l'assist che inganna Ibanez spiovendo alla perfezione e che porta al gol di Osimhen. Qualche intuizione, ma in mezzo a tre è difficile anche per lui (dal 68' Elmas 6,5 - Gestisce molti palloni nel traffico nel finale, su un paio viene anche scalciato ma Orsato in una delle due circostanze lascia incredibilmente correre)