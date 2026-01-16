Tuttonapoli Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: sopresa Vergara, Conte fa riposare Politano

Il mese di gennaio degli azzurri non ha preso una buona piega: dopo la vittoria contro la Lazio, tre pareggi di fila e la distanza dall'Inter che ora è di sei punti. Adesso, con all'orizzonte la decisiva trasferta in Champions League contro il Copenhagen, il Napoli di Antonio Conte deve provare a battere il Sassuolo di Fabio Grosso: i neroverdi sono all'undicesimo posto in classifica con 23 punti, e la qualità espressa in campo è ben lontana da quella di una normale neopromossa. Le energie sono poche, le assenze e gli impegni sono tanti, ma sabato il Napoli non può permettersi di sbagliare.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte non può puntare su David Neres dal primo minuto, il brasiliano non è ancora al meglio della condizione, e potrebbe riposare anche Politano che è apparso in grande affanno nell'ultima sfida. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, al centro della difesa Rrahmani, sui braccetti Beukema e Juan Jesus tornato dalla squalifica. Largo a sinistra a centrocampo riecco Spinazzola, dall'altro lato Di Lorenzo, in mediana non si toccano McTominay e Lobotka. In attacco, il solito Hojlund a fare da perno centrale, in suo supporto Elmas e poi c'è la sorpresa Vergara, in vantaggio nel ballottaggio con Noa Lang.

Le ultime sul Sassuolo

Fabio Grosso si affida al suo 4-3-3 ma deve fare i conti con tante assenze: tra gli altri, sono ai box Berardi, Volpato, Boloca e Thorstvedt, in dubbio anche Koné rendendo obbligate le scelte a centrocampo. In porta Muric, a guidare la difesa la coppia Idzes-Muharemovic, sulle corsie Walukiewicz e Doig. In mediana nessun dubbio su Matic, coadiuvato da Vranckx e uno tra Lipani e Iannoni. Nel tridente Fadera e Laurienté ad agire sulle ali, mentre al centro c'è Pinamonti.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) sabato 17 gennaio ore 18:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Cristian Stellini (squalificato Antonio Conte)

Ballottaggi: Beukema-Politano 60-40%, Vergara-Lang 55-45%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, Meret

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, ; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Ballottaggi: Lipani-Iannoni 55-45%

Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Berardi, Volpato, Candè, Thorstvedt, Koné (in dubbio)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e Sky Sport, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli