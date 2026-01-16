Ultim'ora
Neres convocato ma non al meglio, Sky: va in panchina, può giocare Vergara al suo posto!
TuttoNapoli.net
Il Napoli ha lavorato anche oggi a Castel Volturno, alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo, in programma per domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. L'interrogativo della vigilia è stato ormai sciolto: David Neres sarà convocato, dunque sarà a disposizione di Antonio Conte.
Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano dovrebbe partire soltanto dalla panchina, visto che ancora non è al meglio, come dimostrato anche nella mezzora contro il Parma. Al suo posto - riferisce il giornalista Francesco Modugno - sta prendendo piede l'ipotesi Antonio Vergara, dal momento che anche Matteo Politano avrebbe bisogno di un turno di riposo. A sinistra spazio invece ad Eljif Elmas.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
