Napoli-Udinese 3-2, le pagelle: Osimhen li fa impazzire, Elmas straripante, primi errori di Kim

Le pagelle di Napoli-Udinese 3-2

Meret 6,5 - Sempre più consapevole ed in fiducia: un bel guizzo ad inizio partita e poi è sempre reattivo e puntuale quando c'è da uscire per assorbire la profondità di Beto sui lanci da dietro. Incolpevole sui gol

Di Lorenzo 6 - Un martello ad inizio partita, poi a risultato acquisito è sicuramente meno arrembante e gestisce gioco e posizione da veterano. Una gara tranquilla fino agli ultimi dieci minuti finali.

Kim 5,5 - Prima gara al di sotto del suo livello, accentuata probabilmente anche dallo spostamento sul centro-sinistra a gara iniziata. Beto gli sfuge un paio di volte ad inizio gara, ma ha un passo sicuramente diverso. Sul primo gol non riesce a chiudere, anche se si trovava distante, e sul secondo invece l'errore è evidente.

Juan Jesus 6 - Legge bene diverse situazioni, spezza la linea quando fiuta il pericolo con Deulofeu scatenato ad inizio gara, ma non è al meglio (era in dubbio alla vigilia) e Spalletti poi lo risparmia appena la gara è indirizzata (dal 60' Ostigard 6 - Entra a risultato acquisito, ma poi torna incredibilmente in discussione e nel finale è prezioso sui palloni alti)

Olivera 6,5 - In campo per avere maggiore fisicità soprattutto sui cambi gioco e sulle palle inattive. Vince tutti i duelli, anche se l'Udinese nel primo tempo non si vede tantissimo e poi non c'è quando ci sarebbe bisogno di lui nel finale di gara (dal 45' Mario Rui 6 - Entra per avere evidentemente maggior fraseggio e la scelta è giusta, ma nel finale a sorpresa con la gara riaperta deve adattarsi e dare un contributo anche sulle mischie in area)

Anguissa 7 - Ha momenti di strapotere fisico e tecnico che fanno impressione. Non perde un contrasto, non sbaglia un passaggio ed è bellissima la percussione che porta poi Elmas al gol. Si mette anche in proprio, ma non trova il quarto gol che poteva avere un peso visto il finale di partita.

Lobotka 7 - L'uomo ovunque del Napoli. Quando i centrali bucano un intervento c'è lui alle spalle. In fase di possesso non fa più notizia: viene schermato sin dal primo minuto, ma trova sempre il modo per ricevere lo scarico e dare qualità e velocità alla manovra.

Zielinski 7 - Diverse imbucate di qualità, presente in non possesso quando l'Udinese nella prima mezz'ora si vede dalle parti di Meret, poi sostiene l'azione ,uovendosi benissimo senza palla e poi apre il compasso siglando il gol che incanala la partita. Esce e può finalmente pensare al mondiale (dal 66' Ndombelé 6 - Nuove energie nel finale, maggiore impatto fisico ma non incanta più di tanto come le precedenti prove)

Lozano 7 - Subito vivace, superando sempre il diretto avversario (Pereyra, non proprio un difensore costretto per lunghe fasi da quinto). Ha il merito di seguire l'azione con grande impeto ma anche la qualità per l'assist per Zielinski (dal 60' Politano 6 - Entra in un fase tranquillissima, gestendo senza troppe folate, poi nel finale deve rincorrere e dare una mano e non si tira indietro)

Osimhen 8 - Travolge tutti e spacca la gara, ormai come consuetudine. Sale di nuovo in cielo siglando l'ottavo gol di testa nell'anno solare 2022 (solo Kane fa meglio con 9) e sbloccando una gara che sembrava ostica. Va via di prepotenza sul 2-0, portandosene dietro un paio e liberando spazio a Lozano per l'assist a Zielinski, lo stesso accade col taglio che apre gli spazi per Elmas. Ci aggiunge pressione, difesa del pallone, profondità: tutto a mille all'ora.

Elmas 7,5 - Altra gara da titolare, altro marchio sulla gara servendo l'assist, rientrando verso il centro del campo, che valorizza l'elevazione di Osimhen e sblocca un match che fino a quel momento non sembrava così agevole. Poi si mette in proprio con un dribbling d'altissima scuola per il tris che conferma il suo grande rapporto col gol.