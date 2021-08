Napoli-Venezia 2-0, le pagelle: Insigne rimedia, Elmas merita la titolarità! Osimhen, il rosso non c'è

Meret 6 - Una parata centrale sull'unica occasione ad inizio partita, poi nella ripresa accompagna il pallone che finisce sul palo. Per il resto qualche uscita dal basso e poco altro.

Di Lorenzo 6,5 - Bloccato nel primo tempo, nella ripresa quando il Napoli tenta il tutto per tutto dà più ampiezza alla ricerca del varco giusto e da un suo spunto nasce il rigore che sblocca il match. Difensivamente non lascia spazi e chiude bene mostrando già un'ottima condizione.

Manolas 6 - In dubbio per i rumors di mercato, resta applicato senza commettere particolari sbavature. Quando sotto pressione, non disdegna la palla in tribuna senza mettersi nei guai.

Koulibaly 7 - In grande condizione, non perde mai la calma in uscita, anche quando c'è poco movimento ed annulla ogni tentativo dalle sue parti. Al 79' con un mix di intuito e velocità in scivolata salva in angolo il possibile 2-1 del Venezia.

Mario Rui 6,5 - Grande secondo tempo, spingendo spesso l'azione con qualità. Conquista il primo rigore con un cross, da lì prende anche fiducia ed è autore di anche di buonissime chiusure difensive.

Fabian 5 - Una intuizione nella ripresa pescando Mario Rui, ma resta una giocata isolata in una gara complessa. Non è al meglio, tant'è che era in dubbio alla vigilia a favore del più brillante Elmas, finisce per sbagliare tanto e faticare nei ripiegamenti (dal 70' Gaetano 6 - Ingresso di personalità, gestendo bene palla e strappando più volte gli applausi del pubblico)

Lobotka 6,5 - E' quasi sempre oscurato dal lavoro della punta avversaria, poi i ritmi calano e riesce a farsi vedere crescendo alla distanza. Il primo obiettivo di Spalletti è stato raggiunto: gli ha ridato fiducia e condizione, facendogli giocare quasi tutte le amichevoli per intero, e nel finale lo si vede anche randellare e far ripartire l'azione

Zielinski 5,5 - Esce per infortunio, ma fino a quel momento non incanta. Non trova sbocchi nella solita catena mancina e finisce spesso per arenarsi centralmente (dal 35' Elmas 7 - Grande impatto sul match, dando più vivacità con gli inserimenti senza palla. Firma il 2-0 che chiude i giochi con una bella giocata, rientrando e chiudendo sul primo palo. Poi si esalta e inizia a partire anche in progressione o di suola)

Politano 6 - Nel primo tempo è tra i pochi a puntare l'uomo per cercare di scardinare il muro del Venezia. In 10 è costretto a partire da lontano, con risultati alterni ma creando sempre superiorità sull'esterno, calando naturalmente alla distanza (dal 70' Lozano 6 - Punta subito la porta e così nasce l'azione che porta al 2-0. Per il resto non riescono ad innescarlo in profondità e agiscde spesso di sponda)

Osimhen 5,5 - Difficile da valutare la sua prova. Non demerita, sfiorando il gol e dando il massimo in pressione, mettendo in difficoltà l'uscita del Venezia. Poi lascia i compagni in 10 per una sbracciata da evitare, ma che quasi mai porta al rosso ma al massimo al giallol.

Insigne 7 - Fallisce il rigore in una fase molto sofferta del match, ma ha il merito di non perdere fiducia e riprovarci per mettere in discesa la gara. DFa quel momento cresce anche nelle giocate per la squadra, incidendo anche nel dettare i tempio della pressione alta con l'uscita di Osimhen (dall'85' Petagna sv)