Nessuno scambio Lukaku-Osimhen, Romano: "Il Chelsea le considera operazioni separate"

Nessuno scambio tra Romelu Lukaku e Victor Osimhen, secondo Fabrizio Romano il Chelsea tratta col Napoli come operazioni separate tra loro.

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale, scrive su X: "Il Chelsea vede Romelu Lukaku e Victor Osimhen come accordi separati. Nessuna trattativa sullo scambio, il Chelsea è ora concentrato sulla vendita di Lukaku con un accordo permanente. Il Napoli ci sta lavorando con termini personali concordati, colloqui in corso con il Chelsea come aperto solo alla vendita permanente".

🚨 Understand Chelsea see Romelu Lukaku and Victor Osimhen as separate deals.



NO negotiations over swap, Chelsea are focused now on selling Lukaku on permanent deal.



Napoli are on it with personal terms agreed, talks ongoing with Chelsea as only open to permanent sale. pic.twitter.com/Jtao8l4Owi