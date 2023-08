Nome nuovo per l’attacco: Napoli sul 2000 Araujo se parte Lozano, pronta offerta al Toluca

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Secondo quanto riportato da Balon latino, gli azzurri hanno messo nel mirino Maximiliano Araujo

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Secondo quanto riportato da Balon latino, gli azzurri hanno messo nel mirino Maximiliano Araujo, attaccante esterno del Toluca classe 2000. Il Napoli ha inviato alcuni scout per vedere l'uruguaiano, i quali hanno dato il via libera alla trattativa. Il Napoli - si legge - è pronto ad offrire 15 milioni di euro. Su Araujo ci sono anche gli interessi di squadre francesi e portoghesi.