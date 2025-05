Clamoroso Sky DE: anche il Napoli su Sanè a zero, ma concorrenza Premier-Galatasaray

Il Napoli ha appena vinto il suo quarto Scudetto e ora vuole dare spettacolo anche sul fronte del calciomercato. Gli azzurri sono molto vicini a Kevin De Bruyne, ma non è finita qui: arriva una notizia bomba dalla Germania, secondo cui la società partenopea avrebbe chiesto informazioni per Leroy Sané, ala d'attacco del Bayern Monaco il cui contratto è in scadenza nel prossimo mese.

Lo riporta il giornalista Sky DE Florian Plettenberg, che su X scrive: "Il Galatasaray ha presentato un'offerta scritta molto alta a Leroy Sané, che include uno stipendio netto di oltre 10 milioni di euro all'anno! Sono state inoltrate richieste anche dalla Premier League e dal Napoli. Il Bayern spera ancora di prolungare il suo contratto, e sono in corso nuove trattative. Un trasferimento a parametro zero o dopo un rinnovo, entrambe le opzioni restano possibili".