Osimhen 'frena' i discorsi col Chelsea: ha due perplessità sui Blues

Tra l'altro, giusto per, va ricordato che il Psg giocherà la Champions mentre il Chelsea disputerà la Conference"

Osimhen non è convinto della destinazione Chelsea, per due motivi: i Blues non giocano la Champions ed hanno imposto un nuovo tetto salariale. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "I club sono al lavoro, parlano e provano a studiare un piano. Ma il fatto è che Osi a differenza di Lukaku, in questo momento al lavoro in solitudine a Londra in attesa degli eventi, coltiva una serie di perplessità:

il Chelsea non sembra essere la prima scelta, anzi lo è sempre il Paris Saint-Germain, e senza il suo placet non potrà concretizzarsi alcuna operazione. Va da sé. Tra l'altro va ricordato che il Psg giocherà la Champions mentre il Chelsea disputerà la Conference e ha pure un salary cap nuovo di zecca. Fatto sta che Conte aspetta un centravanti titolare da inserire con i tempi giusti: e in un modo o nell'altro, Osimhen o Lukaku, vuole mettere un punto".