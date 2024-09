Osimhen, il cognato ed ex rappresentante: “Grazie ADL e Conte per averlo escluso, ha reso il Napoli tossico!”

Victor Osimhen è fuori rosa, il centravanti nigeriano è stato escluso dalla lista per la Serie A dopo non aver rifiutato il trasferimento nell'ultimo giorno di mercato. Ad esultare sui social è il cognato Osita Okolo, suo ex rappresentante, che scrive su X: "Grazie De Laurentiis e Mr. Conte per aver fornito sanità e la leadership richiesta al team Napoli.

L'eliminazione dell''emarginato' dal team era attesa da tempo. Questo emarginato ha reso il meraviglioso team Napoli così tossico per oltre due anni. Nessun giocatore è più grande della squadra. Bisogna imparare le lezioni!".

Thank you @ADeLaurentiis and Mr. Conte for providing Sanity & the required leadership to the @sscnapoli team. The purging of the ‘outcast’ from the team was long overdue. This outcast made the beautiful @sscnapoli team so toxic for over two years./2