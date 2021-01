Parma, D'Aversa in conferenza: "Non possiamo concedere due gol così, rispettiamo la maglia!"

Cade il Parma al Diego Armando Maradona, con la squadra di Roberto D'Aversa sconfitta dalle reti di Elmas e Politano. A breve il tecnico dei ducali commenterà in conferenza stampa la sconfitta contro il Napoli.

Siete stati troppo morbidi?

"Non direi, credo che i ragazzi abbiano fatto una buona prestazione. Se analizziamo i due gol presi ci abbiamo messo del nostro. Una squadra che si vuole salvare non può concedere due gol così. La determinazione serve anche quando puoi far male all'avversario, dobbiamo ragionare anche su questo aspetto. Bisogna rispettare la maglia gloriosa del Parma, fino all'ultima giornata di campionato".

La rete di Elmas ha cambiato il match

"Ci siamo quasi spostati, non volontariamente. C'è chi è scivolato e chi ha mancato l'intervento. Nelle difficoltà bisogna leggere bene la situazione".

È una squadra che segna poco...

"Le possibilità di fare gol le abbiamo avute, ma bisogna fare la differenza nei dettagli. Noi abbiamo solo un centravanti, abbiamo solo Cornelius e sotto quello aspetto in queste situazioni è difficile migliorare".

Ora c'è il Bologna...

Prepareremo la gara al meglio, ma mentalmente bisogna cambiare qualcosa. È importante che la squadra lo capisca subito, altrimenti glielo farò capire io".

20.43 Termina la conferenza stampa di Roberto D'Aversa.