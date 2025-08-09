Politano a Crc: "Stanchi ma contenti! Primi 25’ al top. De Bruyne? C’è solo da imparare…”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio CRC a seguito dell'amichevole vinta per 3-2 contro il Girona: “Sono un po'stanco, ma siamo contenti di aver disputato 90 minuti con quest’intensità. Ci serviva, perché è importante mettere minuti nelle gambe, anche perché il campionato è alle porte. Siamo contenti di aver vinto, dobbiamo continuare su questa strada”.

Nel primo tempo un grande Napoli e tante belle giocate: “Penso che abbiamo fatto i primi 25 minuti ad altissimo livello e con grandissime giocate. Infatti siamo riusciti a trovare tre gol. Poi abbiamo trovato una squadra che palleggia bene, anche l’anno scorso si è visto in campionato, era la terza in classifica per possesso. Quindi è una squadra che palleggia bene e siamo stati bravi, anche se purtroppo abbiamo preso due gol. Ma questo è il calcio di adesso, l’importante è comunque mettere tanti minuti nelle gambe”.

L’importanza di trovare l’intesa con i nuovi acquisti… Oggi soprattutto De Bruyne è stato straordinario: “Kevin è un giocatore eccezionale, si è visto oggi e si è visto dal primo giorno che è arrivato. Si è messo subito a disposizione e noi dobbiamo imparare da lui, perché è un campione assoluto”.

Come sono le tue condizioni fisiche? "Sto bene, sono stato fermo qualche giorno per un piccolo fastidio e adesso sto cercando di recuperare quello che ho perso. Il livello della squadra è buono, dobbiamo continuare a lavorare e il mister sa quello che deve fare e noi sappiamo quello che lui vuole. Finiremo questo ritiro alla grande".